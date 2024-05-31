Лідери країн підписали безпекову угоду у шведському Стокгольмі

Україна та Швеція підписали безпекову угоду, в межах якої Україна отримає 6,5 млрд євро військової допомоги від країни-союзниці. Про це повідомили у п’ятницю, 31 травня, у прес-службі Офісу Президента.

Безпекова угода, підписана президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Стокгольмі, передбачає надання впродовж 2024-2026 років військової допомоги на 75 млрд крон (6,5 млрд євро). Щорічна сума військової допомоги складатиме приблизно 2,2 млрд євро на рік.

«Військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати. Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва», – повідомили у прес-службі Офісу Президента.

В ОП нагадали, що в межах безпекової угоди Швеція передасть Україні два спеціалізовані літаки дальнього радіолокаційного виявлення ASC 890. Літаки покликані доповнити та підсилити обіцяні партнерами американські винищувачі F-16.

«У Стокгольмі разом із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Сильний документ для нашої спільної безпеки. Дякую Швеції за солідарність із нашою державою та людьми, за цю життєво важливу підтримку для нашого захисту», – прокоментував підписання угоди Володимир Зеленський.

Крім того, у прес-службі Офісу Президента зазначили, що існує перспектива отримання Україною літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням. Раніше, 28 травня, Reuters повідомило, що Швеція призупинила план передачі цих винищувачів.

Підписавши угоду, Швеція також підтвердила підтримку України на шляху до членства в НАТО та Євросоюз.

Зазначається, що в межах безпекової угоди Швеція також підтримуватиме розвиток українського оборонпрому та буде розвивати співпрацю щодо ремонту, техобслуговування та виробництва шведського озброєння на території України. До того ж, країна в межах угоди закріпила підтримку Української формули миру, а також санкцій проти Росії та механізмів щодо притягнення її до відповідальності. Крім того, Швеція зобов’язалася допомагати Україні у відбудові, відновленні та захисті критичної інфраструктури.