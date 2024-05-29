Уряд Швеції в середу, 29 травня, оголосив про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 13,3 млрд шведських крон (1,3 млрд доларів). До пакета ввійшли зокрема літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, весь шведський запас бронетранспортерів PBV 302 для підтримки створення нових бригад української армії, ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, артилерійські боєприпаси та інше. Як зазначили в оборонному відомстві, це 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України з часу повномасштабного вторгнення.

«Потреби України все ще великі, і Росія зараз тисне на Україну на кількох фронтах. Росія посилює авіаудари як по військових, так і по цивільних цілях. Тому уряд допомагає Україні ще одним рекордним пакетом військової підтримки. Шведська підтримка сприяє зміцненню колективного українського військового потенціалу», – йдеться у заяві.

В уряді Швеції додають, що цей пакет військової підтримки для України стане новим потенціалом для зміцнення протиповітряної оборони України та підтримки, що відповідає пріоритетним потребам України. Як пише Мілітарний, імовірно, прямого використання цього літака над територією Україні не буде через загрозу ураження, однак він зможе виконувати польоти у повітряному просторі прикордонних країн.

Шведське видання Sydsvenskan інформує, що за словами міністра оборони Швеції Пола Йонсона, ASC 890 матиме «значний вплив на українську протиповітряну оборону», оскільки він доповнить і підсилить обіцяні партнерами американські винищувачі F-16.

16-й пакет військової підтримки від Швеції також включає танки, які є надлишковими у Збройних Силах Швеції й технічне обслуговування раніше подарованого шведського обладнання. Додатково Швеція долучається до фінансування коаліцій сил і засобів, фондів та тимчасових ініціатив, спрямованих на закупівлю обладнання для України. А Шведське агентство оборонних досліджень дістане завдання підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.

У межах пакета передбачається і посилення спроможності України у сфері командування та управління через надання терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.