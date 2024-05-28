JAS-39C Gripen ВПС Швеції

Швеція призупинила план передачі легких багатоцільових винищувачів Gripen для України, щоб зосередитись на поставках винищувачів F-16. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у вівторок, 28 травня, пише Reuters.

За словами Йонсона, країни, які входять до коаліції протиповітряної оборони, попросили Швецію зачекати з поставкою системи Gripen. Йдеться про країни, які планують передати Україні винищувачі F-16 американського виробництва.

«Це пов'язано з тим, що зараз у центрі уваги представлення системи F-16», – сказав міністр оборони Швеції.

Зазначимо, торік Україна почала обговорення зі Швецією можливості отримання реактивних літаків Gripen, і скандинавська країна пізніше заявила, що оцінить потенціал відправки літаків.

Як писав ZAXID.NET, у вересні 2023 року українські пілоти завершили навчання на шведських винищувачах Gripen. А вже у лютому влада Швеції заявила, що готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen за умови отримання нею повноправного членства в НАТО.

До слова, у вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню угоду про безпеку та довгострокову підтримку. Зокрема угода передбачає військову підтримку Сил оборони на 977 млн євро цього року і передачу 30 винищувачів F-16 до 2028 року.