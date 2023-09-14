Навчання розпочалися у серпні 2023 року

Пілоти Збройних сил України пройшли підготовку на шведських винищувачах четвертого покоління JAS 39 Gripen. Про це повідомило у четвер, 14 вересня, Swerige Radio із посиланням на заяву міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

Пілоти пройшли орієнтаційну підготовку, яка включає тестові польоти як на літаку, так і на тренажері. Окрім того, було проведено інструктаж для наземного персоналу.

«Як ми вже говорили раніше, ми не виключаємо відправку Gripen в Україну. Досвід, отриманий за час навчальної програми, повинен стати основою поточної роботи з визначення умов для цього», – заявив голова Міноборони Швеції.

За словами Пола Йонсона, досвід тренувань українських пілотів має стати основою для з'ясування, чи є необхідні умови для відправки винищувачів до України.

Нагадаємо, у травні Швеція оголосила, що дозволить українським пілотам тренуватися на літаках Gripen. Зазначалося, що навчання на літаках шведського виробництва зможуть пройти кілька досвідчених українських льотчиків.

Українські пілоти розпочали ознайомче навчання на шведських винищувачах 19 серпня 2023 року. Інформацію про це підтвердив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що Україна та Швеція вже обговорили майбутні кроки для можливості постачання шведських винищувачів.