Saab JAS 39 Gripen – це легкий шведський багатоцільовий винищувач

Льотчики Повітряних сил вже почали ознайомче навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції у Швеції у суботу, 19 серпня.

«Говорили і про іншу потужну шведську машину – це літаки Gripen – гордість Швеції. Я впевнений, що Gripen може зробити нашу свободу значно більш захищеною. Тестові випробування Gripen за участі наших пілотів вже почались», – повідомив український президент.

Також він заявив, що сторони обговорили майбутні кроки для можливості постачання шведських винищувачів. Для цього Володимир Зеленський проведе низку зустрічей з парламентаріями та політиками Швеції. Питання постачання літаків президент назвав одним із ключових.

Зазначимо, що раніше сьогодні президент України зустрівся з прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Лідери держав домовились про посилення співробітництва щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування БМП CV90.

Що відомо про шведські винищувачі Gripen?

JAS 39 Gripen — це винищувач 4 покоління виробництва компанії SAAB. З 1987 року виготовлено 247 літаків. Деякі з експертів вважають, що Gripen навіть краще підійде Україні, ніж F-16 через менш вибагливу підвіску до злітно-посадкової смуги. При цьому до нього підходять майже ті самі ракети, що і на американський винищувач:

ракети класу «повітря-повітря» — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM та MICA;

ракети класу «повітря-земля» — AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F;

авіабомби — Mk 82, Bk90, GBU-12 Paveway II.

Цікава особливість Saab JAS 39 Gripen – можливість використання шосейних доріг як злітно-посадкових смуг та здатність сідати на засніжені смуги довжиною усього 500 м, що дуже відрізняється від Eurofighter Typhoon, який потребує гарних ЗПС. Крім того, підготовка Gripen до наступного зльоту займає лише 10-20 хвилин.

Літак має дуже низькі експлуатаційні витрати та вартість льотної години – в 3-4 рази менше, ніж у Lockheed Martin F-35 Lightning II, вдвічі — ніж у Eurofighter Typhoon і у 1,5 раза менше, ніж у F-16 Block 40/50.

Український уряд неодноразово звертався по допомогу з винищувачами до кількох країн, зокрема і Швеції. Запити були зроблені ще влітку 2022 року, а вже в лютому 2023-го український міністр оборони Олексій Резніков висловив бажання України отримати JAS 39 Gripen.