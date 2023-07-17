Загалом 11 європейських країн погодилися навчати українських пілотів на F-16

Президент США Джо Байден дав дозвіл європейським країнам тренувати українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16. Вони можуть почати навчання, щойно будуть готові, заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

У коментарі CNN він сказав, що Штати фактично нададуть необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчання на F-16, щойно європейці будуть готові. «Президент дав зелене світло, і ми дамо дозвіл, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові», – сказав Салліван.

Він додав, що Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону, що Україні для початку навчань на цих типах винищувачів потрібно було виконати деякі умови.

«Треба було ще зробити домашні завдання деякі, тому що перехід на західний тип винищувачів передбачає ряд заходів. Це було зроблено. Пілоти уже декілька місяців чекали на це власне рішення, історичне рішення. Ми його дочекалися, побачили сигнали на саміті у Вільнюсі», – зазначив Ігнат, якого цитує LB.ua.

Він наголосив, що навчання пілотів – це довгострокова перспектива. Тренуватися відправлять декілька груп військових у декілька хвиль – йдеться про десятки. «Чекаємо, щоб перша група виїхала», – додав Ігнат.

Минулого тижня видання Politico писало, що коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами на саміті НАТО офіційно погодилася навчати українців на F-16 та, можливо, інших винищувачах. Однак партнери чекають на дозвіл американської сторони уже декілька тижнів.