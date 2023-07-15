Пентагон очікує підготовки всього технічного обладнання для навчаннь на F-16

Європейські країни, які озвучили готовність навчати українських пілотів на американських винищувачах F-16, продовжують чекати на дозвіл США. Держдеп США має підписати запит країн ЄС на передання інструкцій, симуляторів та іншого обладнання, проте не робить цього кілька тижнів, повідомило Politico у п'ятницю, 14 липня.

11 країн Європи офіційно погодилися навчати українських пілотів на винищувачах американського виробництва. Проте США вже кілька тижнів не надає дозвіл на проведення навчань та на передачу необхідного обладнання для пілотів.

«Навчання щодо F-16 не може розпочатися, доки Державний департамент офіційно не підпише запит на передачу інструкцій з експлуатації, тренажерів та інших матеріалів, пов’язаних з літаками — а цього ще не сталося. Хоча президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит все ще розглядається», – повідомило видання.

Речник Пентагону Гаррон Гарн відмовився коментувати ситуацію з літаками, заявивши, що розгляд запиту триває. Речник також не окреслив строки його погодження.

Європейські офіційні особи заявили, що програму навчання сподіваються розпочати у серпні. Першою країною, яка почне навчати українських пілотів, стане Данія.

Журналісти зазначили, що Пентагон має переконатися, що військові готові почати роботу з обладнанням до того, як офіційні особи підпишуть необхідні угоди. Тому, на думку видання, США досі не дали дозвіл на навчання пілотів в Європі.