У травні перша група українських пілотів закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на базі в Америці

Бельгія передасть 30 своїх винищувачів F-16 в Україну до 2028 року. Перші літаки повинні бути поставлені вже до кінця року, заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в коментарі RTL.

За словами глави бельгійської дипломатії, це зобов’язання буде оформлено в угоді, яку підпишуть в Брюсселі у вівторок, 28 травня, під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Торік Бельгія разом із Нідерландами, Данією та Норвегією увійшли до «коаліції F-16», щоб надати Києву серію сучасних винищувачів-бомбардувальників для протистояння російському наступу.

Спочатку Бельгія займалася лише навчанням, технічною та матеріально-технічною підтримкою, пише RTL. Але вже восени минулого року уряд пообіцяв також надати певну кількість літаків Україні, після того, як Бельгія отримає винищувачі F-35.

«Останні російські територіальні досягнення в Україні змусили західних союзників прискорити поставку військового майна», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про F-16 для України

Нагадаємо, торік у травні президент США Джо Байден схвалив тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. Тоді повідомлялося, що навчання відбуватимуться в Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі.

20 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів і Данії. А наприкінці осені у Румунії відкрили центр навчання пілотів F-16, зокрема українців.

Нещодавно американське видання Politico повідомило, що перша група українських пілотів закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.