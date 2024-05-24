Перша група пілотів з України закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні. Про це написало видання Politico 23 травня з посиланням на речницю Повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ганніган.

Українських пілотів іноземні інструктори готували на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Речниця Нацгвардії США «через надмірну обережність щодо їхньої безпеки» не назвала ні число українських пілотів, ні точну дату завершення їхнього навчання.

Відомо лише, що зараз пілоти прямують до Європи для додаткового навчання. Це є вирішальним кроком перед появою сучасних винищувачів американського виробництва в небі України.

У п’ятницю, 24 травня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, коментуючи інформацію про закінчення навчання українських пілотів на F-16, заявив, що цей процес невпинний.

«Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися й далі для того, аби надалі прибути в Україну та продовжити виконання своїх завдань», – сказав він в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що ще торік у травні президент США Джо Байден схвалив тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. Тоді повідомлялося, що навчання відбуватимуться в Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі.