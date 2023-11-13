У Румунії відкрили центр навчання пілотів F-16

У Румунському місті Фетешть у понеділок, 13 листопада, на військово-повітряній базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців. Про це повідомило «Суспільне».

На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації. Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів.

«Буде 16 навчальних програм. Також це стосуватиметься України. Це перша колаборація Румунського та Нідерландського урядів. Ми всі хочемо зберегти колективну безпеку», – повідомила «Суспільному» пані посол США в Румунії Кетлін Кавалек.

Румунські пілоти почнуть навчання 14 листопада, дата початку навчання українців – наразі невідома.

Як інформував ZAXID.NET, Данія та Нідерланди 25 травня 2023 року під час зустрічі у форматі «Рамштайн» очолили коаліцію з навчання ЗСУ на F-16. Також до її складу увійшли Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.

20 серпня 2023 року Нідерланди та Данія під час візиту президента України Володимира Зеленського у ці країни заявили, що нададуть ЗСУ американські винищувачі у кількості 42 та 19 відповідно. Зокрема, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна планує надати Україні перші шість F-16 до Нового року, а ще п'ять – протягом 2024 року.

У свою чергу Румунія та Нідерланди ухвалили рішення про створення навчальної бази для пілотів та обслуговування винищувачів F-16.