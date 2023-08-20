Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен (ліворуч) і президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції за підсумками саміту лідерів країн Північної Європи в Гельсінкі, Фінляндія, 3 травня 202

Данія передасть Україні 19 американських винищувачів F-16 після того, як українські пілоти завершать відповідні навчання. Про це в неділю, 20 серпня, повідомила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ви і ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода – це наша свобода. Саме тому ми оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну», – процитувала прем’єр-міністерку Данії «Українська правда»..

Як пише «Громадське», Фредеріксен припустила, що перші шість винищувачів Україні передадуть ближче до Нового року. Наступні 8 літаків нададуть у 2024 році, а у 2025 році – ще 5.

Своєю чергою Зеленський уточнив, що частина українських воїнів уже в Данії. Він привітався із ними на прес-конференції. Президент повідомив, що вже починаються тренувальні місії для українців, які навчатимуться на F-16 у Данії. Однак він зазначив, що не хоче нічого казати про ймовірні дати завершення навчань та передачі літаків.

Нагадаємо, що 20 серпня Зеленський також відвідав Нідерланди. За підсумками розмови з прем’єр-міністром цієї країни Марком Рютте він спершу повідомив, що Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі. Однак пізніше зі спільної прес-конференції Зеленського та Рютте стало відомо, що 42 винищувачі – це та кількість, яка є на озброєнні в Нідерландів, тому передача відбуватиметься спільно з Данією. Паралельно в цей час Міноборони Данії випустило заяву про те, що Данія також передасть Україні винищувачі F-16 і робитиме це спільно з Нідерландами.