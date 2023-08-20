Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністрів Нідерландів Марк Рютте на тлі літака в Нідерландах, 20 серпня 2023

Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до цієї країни в неділю, 20 серпня.

«F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку [прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте]! Дякую усім, хто допомагає!», – написав Зеленський у Telegram.

За його словами, Україна отримає від Нідерландів 42 винищувачі F-16.

«Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок», – додав Зеленський.

Речник президента Сергій Никифоров пізніше опублікував відео, як Зеленський оглядає кабіну F-16.

Пізніше стало відомо, що Нідерланди передаватимуть Україні винищувачі разом з Данією. Міноборони Данії уточнило, що винищувачі преедадуть тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі.

Там зазначили, що серед умов є успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал для F-16, а також необхідні дозволи, інфраструктура та логістика.

«Беручи до уваги створення спільної коаліції щодо навчань на F16, ми погоджуємося, що природним наступним кроком буде передача винищувачів. Пожертвування буде життєво важливим для зусиль, пов’язаних із забезпеченням України повнофункціональними можливостями щодо F-16», – сказано в повідомленні.

Данія також працюватиме, щоб інші країни приєдналися до коаліції та сприяли боротьбі за свободу України, додали у Міноборони.

Нагадаємо, за кілька днів до Цього США дозволили Нідерландам і Данії передати Україні винищувачі F-16. Це станеться після того, як українські пілоти пройдуть необхідне навчання.

Нідерланди та ще десять країн у липні погодилися навчати українських пілотів на цих американських винищувачах. Україна висловлювала побажання отримати приблизно 48 винищувачів F-16.