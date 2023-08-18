США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів. Про це повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела.

Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що США прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні, щоб вона отримала винищувачі, коли пілоти пройдуть навчання, пише видання.

Данія і Нідерланди, які очолюють авіаційну коаліцію, нещодавно надіслали США запит про надання відповідних гарантій.

Джерело Reuters розповіло, що державний секретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із запевненням, що запити будуть схвалені.

«Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовці українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16», – йдеться у листі Блінкена, з копією якого ознайомилося видання.

За словами Блінкена, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні «в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання».