Колишній Верховний командувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав вважає, що процес передачі винищувачів F-16 для України уповільнюється, бо деякі країни «бояться провокувати Росію». Таку думку Брідлав висловив у коментарі «Голосу Америки».

За словами американського генерала у відставці, багато країн уже готові почати навчання українців на F-16 – були розроблені попередні плани, але «основне уповільнення цього процесу відбувається всередині США».

«Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок», – вважає Брідлав.

Він додав, що в питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування Заходу показала неабияку ефективність.

«Сухопутні війська Путіна підводять його на полі. Але путінська війна залякування, його війна щодо стримування Заходу має шалений успіх. І це те, над чим Путін наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування, і сповільнило такі речі, як відправлення F-16», – додав екскомандувач сил НАТО в Європі.

Раніше стало відомо, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться вже в серпні. На початку літа декілька країн-партнерів України ухвалили позитивне рішення про навчання українських пілотів на F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування відбудуться на території Румунії і Данії.