Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна

Слідчі Державного бюро розслідувань передали до суду справу військовослужбовця з Миколаївщини, який намагався продати 3 автомобілі, які передали для потреб Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба ДБР у понеділок, 13 травня.

У відомстві нагадали, що в лютому цього року працівники ДБР спільно з СБУ затримали військовослужбовця за спробу продажу автомобілів, завезених для потреб ЗСУ.

Один з благодійних фондів передав військовому три автомобілі для подальшого використання його підрозділом на передовій. Після отримання автомобілів фігурант виставив оголошення про їх продаж через онлайн-майданчик. За три автівки він захотів 13,6 тис. доларів США.

Військовослужбовцю інкримінують незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.