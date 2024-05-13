Український ветеран Олександр «Терен» став героєм нового сезону шоу «Холостяк»
Під час боїв на Харківщині військовий втратив обидві ноги та заново вчився ходити на протезах
На офіційних сторінках телеканалу «СТБ» опублікували ім’я нового головного героя шоу «Холостяк» – ним став український ветеран Олександр Будько (позивний «Терен»), який втратив на війні обидві ноги. «СТБ» оголосило ім’я нового холостяка у його день народження, а також розпочало кастинг дівчат для участі в шоу.
«Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни – це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок – це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці», – повідомив телеканал.
28-річний Олександр «Терен» Будько з Рівного є військовим, ветераном, громадським діячем, автором книги «Історія впертого чоловіка» та учасником національної збірної Invictus Games.
Телеканал «СТБ» оголосив ім’я нового «Холостяка» у його день народження, а також розпочав кастинг дівчат для участі в шоу, яке вийде цієї осені. Анкету можна заповнити на сайті телеканалу.
«Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору», – описує Олександр дівчину, яку шукатиме на шоу.
До повномасштабного вторгнення Росії Олександр Будько (позивний «Терен») працював баристою, з початком великої війни пішов добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Під час боїв на Харківщині у 2022 році військовий отримав важке поранення, втративши обидві ноги – Олександр проходив реабілітацію в США та заново вчився ходити уже на протезах.
У процесі фізичної та психологічної реабілітації навчався у школі публіцистики «Голос війни», учасник проекту «Ветерани різні. Перемога одна». Брав участь у балетному перформансі команди «United Ukrainian Ballet» під час благодійних виступів у Каліфорнії (США). Представляв Україну на міжнародних змаганнях у Німеччині «Ігри Нескорених». Підтримує розвиток програм та можливостей для людей з інклюзією.