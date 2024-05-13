Головним героєм шоу «Холостяк» став український ветеран Олександр Будько (позивний «Терен»), який втратив на війні обидві ноги

На офіційних сторінках телеканалу «СТБ» опублікували ім’я нового головного героя шоу «Холостяк» – ним став український ветеран Олександр Будько (позивний «Терен»), який втратив на війні обидві ноги. «СТБ» оголосило ім’я нового холостяка у його день народження, а також розпочало кастинг дівчат для участі в шоу.

«Два роки ми отримували запитання, чи повернеться на СТБ Холостяк. І чесно відповідали, що це станеться тоді, коли у нас буде справжній герой нашого часу. Адже головний Холостяк країни – це не просто успішний чоловік, готовий будувати стосунки. Це завжди той, кого українські жінки готові назвати ідеальним для себе. Сьогодні ідеальний чоловік в очах українок – це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці», – повідомив телеканал.





28-річний Олександр «Терен» Будько з Рівного є військовим, ветераном, громадським діячем, автором книги «Історія впертого чоловіка» та учасником національної збірної Invictus Games.

Телеканал «СТБ» оголосив ім’я нового «Холостяка» у його день народження, а також розпочав кастинг дівчат для участі в шоу, яке вийде цієї осені. Анкету можна заповнити на сайті телеканалу.

«Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору», – описує Олександр дівчину, яку шукатиме на шоу.

До повномасштабного вторгнення Росії Олександр Будько (позивний «Терен») працював баристою, з початком великої війни пішов добровольцем у батальйон «Карпатська Січ». Під час боїв на Харківщині у 2022 році військовий отримав важке поранення, втративши обидві ноги – Олександр проходив реабілітацію в США та заново вчився ходити уже на протезах.

У процесі фізичної та психологічної реабілітації навчався у школі публіцистики «Голос війни», учасник проекту «Ветерани різні. Перемога одна». Брав участь у балетному перформансі команди «United Ukrainian Ballet» під час благодійних виступів у Каліфорнії (США). Представляв Україну на міжнародних змаганнях у Німеччині «Ігри Нескорених». Підтримує розвиток програм та можливостей для людей з інклюзією.