25-річний Михайло Панчишин з Львівщини виконав авторський трек «Невідомий солдат», який присвятив своїм побратимам

25-річний ветеран з Львівщини Михайло Панчишин (відомий під псевдонімом та позивним Ptashkin) переміг у талант-шоу «Голос країни – 13». У фіналі співак виконав авторську пісню «Невідомий солдат», яку присвятив своїм побратимам.

Фінал шоу «Голос країни – 13» відбувся у неділю, 29 жовтня, на телеканалі 1+1. 25-річний Михайло Панчишин з Львівщини виконав авторський трек «Невідомий солдат». Пісня, яку Панчишин присвятив своїм побратимам, принесла йому перемогу у шоу. Тренером переможця був Артем Пивоваров. У фіналі з Михайлом змагався ще один ветеран ЗСУ – Юрій Городецький.

«Колись командир мені сказав: «Мішань, зроби так, щоб про нас не забули». Для мене це було найголовніше… Я – ветеран війни. Я не прийшов сюди показати, який я крутий співак. Я прийшов сюди славити наших ЗСУ», – сказав Михайло Панчишин.

Після перемоги Михайло Панчишин разом із Артемом Пивоваровим дали інтерв’ю програмі «Сніданок з 1+1». Вони розповіли, що планують продати кубок переможця у своїх соцмережах та скерувати виручені кошти підрозділу «Бойових Бобрів», у складі яких під Бахмутом воював і сам Михайло Панчишин.

Михайло Панчишин (відомий під псевдонімом та позивним Ptashkin) родом із міста Рудки на Львівщині. Освіту він здобув у Львівському коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу за професією кухар-кондитер.

У 2017 році Михайло Панчишин взяв участь та переміг у проекті «Х-фактор». З початком повномасштабного вторгнення Росії Михайло Панчишин вступив спершу до лав тероборони, брав участь у звільненні Ірпеня, згодом воював під Бахмутом. Під час бойових дій Михайло Панчишин отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров’я.