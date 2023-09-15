Павло почав займатися стрільбою у 2019 році задля спортивної реабілітації після поранення

Лучник Павло Лучків із Львівщини 15 вересня став чемпіоном «Ігор Нескорених», що відбуваються в Дюссельдорфі. За «золото» на престижних змаганнях для ветеранів з обласного бюджету переможцю виплатять переможцю 80 тисяч гривень.

Павло Лучків – ветеран Збройних сил України, служив у 24-й ОМБр імені короля Данила. 15 січня 2015 року отримав осколкове поранення лівого передпліччя у селі Кримське Луганської області. Брав участь на львівському етапі «Ігор Нескорених», виступав у таких видах спорту: стрільба з лука, баскетбол на візках та велоспорт.

Павло почав займатися стрільбою у 2019 році задля спортивної реабілітації після поранення. Нині він є у складі національної збірної представляє Україну на міжнародних змаганнях військових та ветеранів у Дюссельдорфі. У боротьбі за «золото» зі стрільби з лука Павло Лучків зустрівся з представником Німеччини Томом Грюнвальдом та переміг.

Павло неодноразово отримував відзнаки на змаганнях. В одному з інтервʼю «Суспільному» він розповів, що це більше про боротьбу з собою, аніж з суперниками.

Загалом збірна України складається з 25 військових та ветеранів. Дві перемоги раніше здобув ще один львівʼянин – Володимир Гера.