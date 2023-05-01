На нацвідбір до Львова приїхала рекордна кількість учасників – 223 військовослужбовці і ветерани

Цими вихідними, 29-30 квітня, у Львові відбулись Всеукраїнські змагання «Ігри нескорених». Цей відбір до національної збірної, яка восени поїде на Міжнародні ветеранські змагання Invictus Games, став наймасовішим, адже участь взяли понад 200 військових і ветеранів, які зазнали травм внаслідок бойових дій. Про це у понеділок, 1 травня, повідомили у Львівській міській раді. Там зазначили, що «Ігри нескорених» не висвітлювали в реальному часі з міркувань безпеки.

У суботу, 29 квітня, у Львові розпочався національний відбір на Invictus Games 2023, що відбуватимуться у вересні у Дюссельдорфі (Німеччина). На нацвідбір до Львова приїхала рекордна кількість учасників – 223 військовослужбовці і ветерани з 24 областей України.

«Дві сотні сильних духом і тілом дівчат та хлопців приїхали до Львова і виборюють своє право представляти Україну на міжнародних змаганнях у Дюссельдорфі. Ми проводимо ці змагання і вже маємо амбіцію, щоб один з наступних світових чемпіонатів Invictus Games відбувся у Львові. Ми гідні провести такі змагання. Наша мета – щоб Львів був привітним для кожного ветерана, кожного пораненого, тому ми вибудовуємо екосистему людяності "Незламні", що передбачає велику спортивну складову», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Вперше Україна доєдналась до Invictus Games у 2017 році. Як зазначає національна координаторка «Ігор нескорених» Ілона Волошина, найголовнішим досягненням учасників змагань за ці роки є не медалі чи перемоги, а створена ними унікальна дружня спільнота, що несе цінності Invictus Games у цивільне життя: сміливість, повага, взаємопідтримка.

Символічно, що на відкритті Ігор в залі поставили порожній стіл з футболками з іменами полеглих за Україну спортсменів. Всі охочі могли підписати їх. Після цього футболки мають передати рідним загиблих. Організатори також хотіли привернути увагу до того, що тисячі українських військових продовжують щохвилини ризикувати життям, щоб захистити Батьківщину.

Впродовж двох днів всеукраїнських змагань учасники випробовували себе у дев'ятьох видах спорту. У перший день нескорені змагались у пауерліфтингу, легкій атлетиці, веслуванні на тренажерах та баскетболі на візках. Більшість, а це близько 60%, цьогоріч вперше брала участь у «Іграх нескорених», тож перед кожними змаганнями судді проводили короткий інструктаж, ознайомлювали з правилами та інвентарем.

Одним з «першачків» став 26-річний Олександр Будько з Рівного (позивний «Терен»), який одразу спробував себе у максимальній кількості видів спорту: жим лежачи, біг, веслування, баскетбол на візках і волейбол сидячи.

«У військо я потрапив у травні 2022 року. Воював на Харківщині, Ізюмський напрямок. У серпні в окоп щось прилетіло, навіть не знаю, що саме, і так сталось, що мені ампутували дві ноги. Я одразу розумів, що буду брати участь в "Іграх нескорених", тому почав тренуватись ще до того, як мав протези. Завжди займався спортом і розумів, що хочу це продовжувати, не зважаючи на травми. З протезами з'явилося ще більше можливостей, і почав тренуватись у різних видах спорту. Дуже хотів перевірити свої сили і дух. "Ігри нескорених" перевершили всі очікування. Тут настільки все згуртовано і командно, неймовірна атмосфера, немає жодної конкуренції. Тут є той самий дух нескорених», – наголошує хлопець.

Останнім змаганням першого дня стала командна гра, а саме – баскетбол на візках. Ця гра була чи не найбільшим експромтом, адже майже всі хлопці вперше сіли у спеціальні візки та зіграли у такий баскетбол.

Другий змагальний день складався із стрільби з лука, велоспорту, плавання та настільного тенісу. Найвидовищнішим з цих змагань став велоспорт. Це єдина частина цьогорічних «Ігор нескорених», яка відбувалась на відкритій локації в центрі Львова, тож львів'яни могли подивитись на змагання та повболівати за учасників.

У велоспорті взяв участь і 60-річний львів'янин Микола Сипливий (позивний «Сокіл»). Чоловік каже, що долучається до Ігор вже третій рік поспіль, бо дуже любить цю «молодіжну» атмосферу.

«Я – доброволець з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення спочатку служив у львівській 103-ій бригаді, а потім перевівся в луганську, 111-ту. Кілька разів отримав мінно-вибухове поранення. У "Іграх нескорених" беру участь з 2019 року. Мій основний спорт – велосипед, але цього року вперше вирішив спробувати себе ще й у веслуванні на тренажері (хоча раніше на ньому навіть не сидів). Взагалі я люблю зимові види спорту, але тут таких немає, однак є бажання "потягатися" з молодими, тому я кожного року реєструються на Ігри. Тут – мої побратими, тут – командний дух», – ділиться військовий.

Кожен учасник «Ігор нескорених» має свою унікальну історію, але кожен з них своїм прикладом надихає інших, своїми діями показує, що неможливе – можливо, і своїми вчинками доводить всьому світу, що ніяка бойова травма не може зламати сильного духу.

«Шановні воїни, учасники "Ігор нескорених"! Я хочу подякувати вам за вашу силу! Українці – це велична нація, адже наші люди пройшли через страшні випробування, виборювали свободу, незалежність та власне українськість для дітей. Саме завдяки стійкості, міцності і силі таких людей як ви, ми й здобудемо перемогу. Бажаю українські команді як завжди гідно представити нашу країну на цьогорічних Invictus Games в Німеччині. Бажаю всім вам успіху. Будьте завжди вірними собі, своїм мріям і нашій прекрасній Україні», – сказав у своєму відеозверненні нескореним президент Володимир Зеленський.

Проведенням всеукраїнських «Ігор нескорених» у Львові займалось управління спорту Львівської міської ради.

Нагадаємо, Invictus Games започатковані в 2014 році принцом Гаррі та вперше були проведені у Лондоні (Великобританія). У них взяли участь близько 300 спортсменів із 13 країн, які воювали разом зі Сполученим Королівством у останніх військових кампаніях. «Ігри нескорених 2023» відбудуться у Дюссельдорфі (Німеччина) з 9 до 16 вересня під девізом «Дім для поваги».

Україна долучилась до «Ігор нескорених» у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто, Канада. Другі Ігри відбулись у 2018 році — в австралійському Сіднеї. У травні 2020 захід мав відбутися у Гаазі, проте у зв’язку карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, був перенесений на 2021, а пізніше на 2022 рік. Зрештою, у квітні 2022 року українська збірна виступила у Гаазі (Нідерланди). Частина учасників збірної повернулися знову на службу.

Збірну України в 2023 році будуть представляти 24 спортсмени, йдеться про військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали травми, захворювання та поранення під час виконання службових обов’язків в зоні бойових дій.