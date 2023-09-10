Володимир Гера приніс першу медаль для команди зі Львівщини

Військовослужбовець ЗСУ зі Львова Володимир Гера виграв перше срібло для команди зі Львівщини на «Іграх Нескорених», що в суботу, 9 вересня, почалися у німецькому Дюссельдорфі. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

32-річний Володимир Гера – військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади. 1 вересня 2014 року отримав поранення спинного мозку поблизу Луганського аеропорту.

Срібло Володимира Гери – це перша медаль для львів’ян і друга – для України. Першу також у штовханні ядра, але в іншій категорії, виборов Вадим Музиченко.

За нагороду на змаганнях управління молоді та спорту Львівської ОВА виплатить Володимиру Гері грошову винагороду у розмірі 60 тис. грн.

Додамо, що також у складі збірної України змагаються ще двоє представників Львівщини – Павло Лучків та Дмитро Козак.