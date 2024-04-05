Андрій Жолоб майже два роки служив лікарем-командиром медичної роти

Новим керівником Львівського міського центру надання послуг учасникам бойових дій призначили ветерана, військового медика Андрія Жолоба, який майже два роки рятував життя бійців на передовій.

«Новим керівником Центру надання послуг учасникам бойових дій став ветеран Андрій Жолоб», – повідомив у п’ятницю, 5 квітня, міський голова Андрій Садовий, зауваживши, що новий керівник має досвід війни та хоче допомагати нашим захисникам.

43-річний Андрій Жолоб майже два роки служив лікарем-командиром медичної роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. До мобілізації працював лікарем-травматологом у клінічній лікарні «Львівської залізниці», радіоведучим, діджеєм радіо «Люкс ФМ». Також Андрій Жолоб музикант, лідер панк-рок гурту «Бетон».

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій є комунальною установою Львівської міської ради, створений вісім років тому. Тут надають соціальні послуги учасникам бойових дій та членам їх сімей. Однією із найбільш затребуваних послуг у час війни є юридична консультація.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій працює на вул. Пекарській, 41.