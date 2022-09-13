«Листи з окопу» – нова рубрика на YouTube-каналі ZAXID.NET. Радіоведучий Назар Бійчук спілкуватиметься з нашим колегою Андрієм Жолобом. Андрій зараз працює бойовим медиком у гарячих точках – про свою працю, будні, побратимів та пацієнтів часто пише у дописах в соцмережі, а деталями й подробицями з життя на передовій ділитиметься під час стріму на YouTube-каналі ZAXID.NET. Не пропустіть вівторок, 13:00, долучайтесь!