«Чорний гумор тут є рятувальним колом»
Ірина Папірник, Андрій Жолоб та Андрій Кухар в ефірі ZAXID.NET
До теми
Зі зручних лікарських кабінетів на «нулі». Нинішні гості це бойові лікарі, які зараз рятують наших військових у зонах бойових дій. Про їхні реалії, винахідливість, самопожертву і, звісно, гумор. А ще, чи справді бракує медичного персоналу у зоні бойових дій і як з цією ситуацією дають собі раду самі медики.
Про це Ірина Папірник спілкувалась із Андрієм Кухаром, головою ГО «Білі берети» та Андрієм Жолобом, лікарем медичної роти ДШВ.
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00:00 - початок
02:15 - гість Андрій Кухар
02:19 - історія створення ГО "Білі берети"
07:30 - про тактичну медицину
08:29 - на якому рівні була тактична медицина в 2014-му році
11:43 - історії про те, як відбувається навчання
14:44 - чи змінився рівень медичної підготовки людей
18:35 - в яких умовах доводиться працювати
21:24 - чи достатня кількість медиків на фронті
23:22 - про бойових медиків-жінок
30:18 - що дається найважче
33:52 - гість Андрій Жолоб
36:40 - про обов'язки медика на фронті
39:17 - з чистої лікарні в поля: про адаптацію до нових умов роботи
42:30 - про контузію
46:53 - про гумор на фронті
50:47 - що є найважчим
52:11 - про шубу і фаршировані яйця на фронті.
00:00 - початок 02:15 - гість Андрій Кухар 02:19 - історія створення ГО "Білі берети" 07:30 - про тактичну медицину 08:29 - на якому рівні була тактична медицина в 2014-му році 11:43 - історії про те, як відбувається навчання 14:44 - чи змінився рівень медичної підготовки людей 18:35 - в яких умовах доводиться працювати 21:24 - чи достатня кількість медиків на фронті 23:22 - про бойових медиків-жінок 30:18 - що дається найважче 33:52 - гість Андрій Жолоб 36:40 - про обов'язки медика на фронті 39:17 - з чистої лікарні в поля: про адаптацію до нових умов роботи 42:30 - про контузію 46:53 - про гумор на фронті 50:47 - що є найважчим 52:11 - про шубу і фаршировані яйця на фронті