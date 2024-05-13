Співведучими Євробачення-2023 були українська співачка Юлія Саніна та британська акторка

Євробачення-2023, яке торік відбулося у Великій Британії від імені України, отримало нагороду премії Великої Британтії BAFTA Television Awards у номінації «Найкраще шоу у прямому ефірі». Від України нагороду отримала співачка та фронтвумен гурту Hardkiss Юлія Саніна, яка була співведучою шоу.

Церемонія нагородження відбулася 12 травня в Королівському фестивальному залі в Лондоні. Як вказано на сайті премії, у цій номінації конкурс змагався з коронаційним концертом Чарльза ІІІ та Королівським фестивалем пам’яті Британського легіону.

Нагороду на вручили одній із ведучих конкурсу Ганні Ваддінґем та команді шоу, серед яких співведуча конкурсу – українська співачка Юлія Саніна. Представник британського суспільного мовника під час отримання нагороди нагадав, що Велика Британія отримала «честь провести конкурс від імені України» та подякував українській команді «Суспільного» за особливу співпрацю.

«Для мене було великою честю розділити цей вечір з командою BBC», – прокоментувала нагороду на своїй сторінці в Instagram Юлія Саніна.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2023 торік відбувався від імені України в британському Ліверпулі. Таке рішення організатори ухвалили з міркувань безпеки через російське вторгнення в Україну.