Навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 розпочнеться цього місяця. Про це 2 серпня заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції послів України в Ужгороді, пише «Інтерфакс-Україна».

«F-16. Цього місяця розпочнеться тренування наших українських пілотів», – сказав президент. Наразі, наголосив Зеленський, варто працювати із країнами, які мають ці літаки і які зможуть після навчання їх передати.

«Це потужне, складне завдання. Якнайшвидше має відбутися постачання і бойове застосування F-16 нашими пілотами. І ви розумієте, про які країни йдеться», – заявив глава держави.

Як повідомлялося, на початку літа декілька країн-партнерів України ухвалили позитивне рішення про навчання українських пілотів на F-16. Зокрема, заявлялося, що тренування відбудуться на території Румунії і Данії.

Загалом 11 держав-партнерів та Україна 11 липня підписали меморандум із визначенням умов щодо підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Меморандум підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.