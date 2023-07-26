Ймовірно, Україна може отримати винищувачі F-16 не раніше весни наступного року

Західні партнери досі не узгодили план навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Літаки можуть поставити Україні не раніше весни 2024 року. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не залучила літаки до програми. Одна з пропозицій, яка обговорювалася, передбачала б відправлення українських пілотів до США для проходження навчання в 162 авіакрилі, підрозділі Повітряної національної гвардії, що базується в Аризоні, який уже навчає іноземних партнерів на F-16. Але ця ідея, схоже, не мала успіху.

Інший план передбачає відправлення американських військових пілотів до Європи для навчання українців десь за межами США. Американські чиновники підкреслили, що остаточних рішень ще не ухвалено.

«Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану», – сказав один із співрозмовників видання.

Попри це, коаліція вже зробила певні кроки для початку навчання. Аерокосмічний підрядник Draken International почав набирати військових пілотів у відставці для навчання українців. Ці заходи відбуватимуться на об’єкті, який будується в Румунії й має стати регіональним центром підготовки F-16. Європейські чиновники також повідомили, що ще один навчальний центр буде створено в Данії.

Європейські партнери сподіваються, що навчання може розпочатися цього літа, швидше за все, в Європі, заявляла нещодавно речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Тим часом Велика Британія планує розпочати базову льотну та мовну підготовку українських пілотів протягом кількох тижнів. Попри різні терміни, навчання на F-16 не може розпочатися, доки Держдеп США офіційно не схвалить передачу відповідних навчальних матеріалів, таких як посібники з експлуатації та тренажери для польотів. Відповідаючи на нещодавнє запитання про затримку, радник із національної безпеки США Джейк Салліван поклав відповідальність на європейців, сказавши, що цим країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну інфраструктуру навчання.

У Білому домі стверджували, що Україна може отримати винищувачі F-16 уже до кінця цього року. Однак американські посадовці сказали Politico, що насправді літаки прибудуть не раніше весни.

Літак F-16 – легкий багатоцільовий винищувач із США четвертого покоління. Попри те, що F-16 було створено ще 48 років тому, він до сьогодні залишається основою повітряних сил багатьох країн світу, зокрема і завдяки своїм постійним модернізаціям. F-16 розроблявся насамперед повітряного бою. Він швидкий і маневрений, з чудовим оглядом для пілота та високою тягоозброєністю.

Сьогодні існує 10 видів цього повітряного судна й це без урахування локалізованих версій. Кожен вид має свої особливості та характеристики. Технічні характеристики основної моделі F-16:

довжина – 15,03 м;

висота – 5,09 м;

розмах крила – 9,45 м (з ракетами – 10,0 м);

маса з двигуном F100 – 8 910/9 358 кг, з двигуном F110 – 9 017/9 466 кг;

максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м;

екіпаж – 1 особа.

Озброєння F-16:

стрілецько-гарматне: 1×20-мм шестиствольна гармата M61A1 (боєзапас – 511 снарядів);

ракети повітря-повітря – AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2;

ракети повітря-земля– 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk;

кориговані бомби – 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM;

кориговані касетні бомби – CBU-103, CBU-104, CBU-105;

вільнопадаючі бомби – Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.

До слова, 25 січня 2023 року представник Lockheed Martin заявив, що компанія збирається нарощувати виробництво літаків F-16 у Грінвіллі (США) для можливості забезпечення країн, які захочуть передати їх «третій стороні, щоби допомогти у вирішенні поточного конфлікту» (йшлося про запити щодо реекспорту F-16 Україні).