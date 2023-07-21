Україна відчуває гостру потребу у винищувачах американського виробництва F-16

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні винищувачі F-16 вже цього року. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«F-16 надійдуть в Україну, скоріш за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію», — висловився представник Білого дому.

Водночас він заявив, що Збройні сили України зараз потребують більше артилерії.

Нагадаємо, що у середині липня глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі в першому кварталі наступного року. Проте терміни можуть зсуватись з низки причин.

Кілька днів тому президент США Джо Байден дав дозвіл європейським країнам тренувати українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16. Пізніше речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що перша група українських пілотів вже готова навчатися керувати американськими винищувачами.

Цього місяця президент Байден дозволив надати Україні касетні боєприпаси, які потенційно можуть змінити хід подій на фронті та підтримати Україну, принаймні поки західні країни не збільшать виробництво звичайних снарядів.

Зазначимо, що винищувачі F-16 можуть ефективно перехоплювати крилаті ракети та БПЛА, чим зменшать витрату дорогих та дефіцитних ракет-перехоплювачів систем ППО. Радянська авіація, яка є в України, не дозволяє ефективно використовувати сучасні системи зброї, навіть ті, які ми уже отримали: протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Крім того, лінію фронту від панування російської штурмової авіації стримує досить нечисленний флот українських літаків, який Україна поступово втрачає. І це загрожує будь-яким наступальним операціям ЗСУ в майбутньому.