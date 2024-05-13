Детективи БЕБ викрили фінансову компанію «Аверс» на незаконному обміні криптовалюти в обмінниках Cashalot

Детективи теруправління БЕБ у Львівській області викрили фінансову компанію «Аверс», яка нелегально обмінювала криптовалюту на території Львівської та Закарпатської областей. Операції проводились без дозволів Нацбанку та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках.

Як повідомили у теруправлінні БЕБ у Львівській області 13 травня, детективи спільно з кіберфахівцями СБУ Львівщини встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії.

Через телеграм-бот ділки отримували заявки на обмін криптовалюти, надалі клієнтам відправляли адресу обмінника та пароль, який треба повідомити при обміні. Замовнику послуги надавали реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку. Такі операції проводились без дозволів Нацбанку та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках.

БЕБ не повідомляє назви компанії, але з ухвал суду, які оприлюднені у реєстрі, відомо, що незаконний обмін криптовалюти діяв на території Львівської та Закарпатської областей, а до злочинної групи входили, зокрема службові особи «Фінансової компанії «Аверс». Спільно з ще двома людьми вони організували незаконну діяльність обмінних пунктів «Cashalot».

Детективи Територіального управління провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж. Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу. Наразі досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 220-2, та ч.2 ст. 212 ККУ триває.