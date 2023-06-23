За 3,9 млн грн необлікованої готівки підприємця оштрафують на 20 млн грн

Податківці Львівщини під час перевірки виявили в одному з обмінників надлишок готівкових коштів та валютних цінностей на суму 3,9 млн грн. У результаті за таке порушення підприємець має сплатити штраф у п’ятикратному розмірі – 20 млн грн.

Як повідомили в податковій Львівщини, працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту провели перевірку пункту обміну валют на території області та виявили порушення податкового законодавства у сфері валютних операцій.

«За результатами проведеної перевірки виявлено надлишок готівкових коштів та валютних цінностей в сумі 3,9 млн грн, чим порушено вимоги Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 № 265/95-ВР із змінами та доповненнями», – йдеться в повідомленні податкової.

У результаті підприємця оштрафують у п’ятикратному розмірі від надлишку готівкових коштів, тобто штраф становитиме близько 20 млн грн.