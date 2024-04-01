Коли аферисти отримали гроші, вони заблокували жінку

Жителька Коломиї стала жертвою інтернет-шахраїв. Під час купівлі криптовалюти вони видурили в жінки 461 тис. грн, після чого заблокували її.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 1 квітня, оголошення про купівлю криптовалюти жителька Коломиї знайшла в інтернеті. Перейшовши за фішинговим посиланням, потерпіла ввела особисті дані.

«Опісля їй зателефонував нібито брокер та запропонував завантаживши додаток для проведення операцій. У подальшому, для викупу криптовалюти на рахунок незнайомців жінка перерахувала кількома платежами майже 461 тисячу гривень», – інформують у поліції.

Коли шахраї отримали гроші, вони заблокували жінку. Нагадаємо, у подібну аферу з криптовалютою в лютому потрапила ще одна мешканка Прикарпаття. Вона віддала шахраям понад 600 тис. грн.