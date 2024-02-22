На інформацію про можливість легкого заробітку прикарпатка натрапила у соцмережі

Мешканка Прикарпаття стала жертвою інтернет-шахраїв. Жінка вклала у неіснуючий фондовий ринок криптовалюти понад 600 тисяч гривень. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 22 лютого, на інформацію про можливість легкого заробітку за допомогою вкладення грошей в інвестиційний фондовий ринок прикарпатка натрапила у соцмережі. Шахраї запропонували жінці отримати прибутки від інвестування у криптовалюту. Протягом кількох місяців прикарпатка витратила на це понад 600 тисяч гривень.

«Із заявницею зв'язався нібито експерт вказаного фондового ринку. Аферист надавав інструкції, як здійснити купівлю криптовалюти на біржах, поповнюючи свій акаунт. Потерпіла протягом декількох місяців здійснювала поповнення банківських рахунків аферистам та виконувала їхні вказівки. При спробі вивести зароблені кошти, дана функція виявилась неактивною, а шахраї заблокували жінку в мережі», – інформують у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Поліція встановлює осіб, причетних до шахрайської схеми.