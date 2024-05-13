Ужгородці боргують за воду близько 110 млн грн

Містянам, які боргують за водопостачання та водовідведення, КП «Водоканал м.Ужгорода» почав надсилати квитанції червоного кольору з попередженням про відключення. Після скасування урядом заборони на відключення комунальних послуг за борги, від водопостачання від’єднали 21 абонента.

Як розповів ZAXID.NET директор КП «Водоканал м.Ужгорода» Станіслав Карташов, заборгованість за водопостачання і водовідведення в місті становить близько 110 млн грн, а середній рівень самостійних оплат населення – 75-86%. Усі абоненти з заборгованістю більше 3000 грн отримують рахунки за спожиті послуги червоного кольору.

Абоненти з заборгованістю понад 3000 грн отримують рахунки червоного кольору

«Кожного місяця складаються списки боржників. Спочатку йде попередження у паперовому вигляді, після цього юридичний відділ та абонентська служба у телефонному режимі додзвонюються і попереджають про відключення. І тим, хто не відреагував і не підписав договір реструктуризації, або не погасив заборгованість, фізично відключають водопостачання. У квітні зі ста направлень ми відключили 21 абонента і через три дні їх зворотньо підключили. У травні пішли в роботу ще близько сотні боржників. Основні відключення будуть з 20 по 25 травня», – розповів Станіслав Карташов.

Відновлюють водопостачання тим, хто повністю погасить заборгованість та заплатить за відключення і повторне підключення до мережі 3478 грн.