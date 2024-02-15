У грудні 2023 року уряд скасував заборону на відключення та нарахування пені за борги за комунальні послуги

З 1 березня КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради почне відключати абонентів-боржників від послуг водопостачання і водовідведення. Про це у комунальному підприємстві повідомили 15 лютого, зазначивши, що прийняли рішення згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1405 від 29 грудня 2023 року.

«Хочемо звернути увагу на те, що відновлення надання послуг буде можливе тільки після оплати заборгованості та оплати витрат з підключенню до мереж водопостачання та/або водовідведення», – інформують у «Міськводоканалі».

Споживачам, які заборгували за водопостачання та водовідведення, підприємство пропонує повністю погасити борг або укласти договір про розтермінування заборгованості за адресою: м. Мукачево, вул. Духновича, 103 «В».

Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд скасував заборону на відключення та нарахування пені за борги за комунальні послуги. Надавачі комунальних послуг знову зможуть стягувати заборгованість у судовому порядку.