Поповнити «коробки хоробрості» можуть усі охочі

У понеділок, 13 травня, у львівських школах стартував проект «Діти для дітей» від благодійного фонду «Крила надії». Школярі збиратимуть іграшки для «коробок хоробрості», які розміщенні у лікарнях міста. Вміст цих коробок – це маленькі винагороди за мужність для дітей, які лікуються від різних хвороб.

«Зараз наша країна мужньо бореться із ворогом, а у дитячих лікарнях своя “маленька війна” за життя і здоровʼя кожного пацієнта. І лікарняний “ворог” – недуга, не менш підступна та жорстока, використовує різні методи – один з них страх. Але боротися із дитячими страхами можна, і саме для цього ми створили “коробку хоробрості”», – зазначають у БФ «Крила надії».

Акція «Діти для дітей» у львівських школах триватиме до кінця цього навчального року.

Поповнити «коробки хоробрості» можуть усі охочі. Для цього потрібно придбати невеликі іграшки і надіслати їх за адресою: м. Львів, відділення «Нової пошти» № 24, БФ «Крила надії», тел.: +380506337067. Які іграшки потрібні можна дізнатися за посиланням. Долучитися до акції можуть також офіси чи дитячі заклади, усі деталі є за посиланням. Також у благодійному фонді закликають людей підписатися на регулярний платіж, щоб коробки можна було наповнювати незалежно від обставин.