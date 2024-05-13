Едуарда Сверловича затримали у липні 2022 року у селі Тийглаш Ужглородського району

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним машиніста воловецького підприємства Едуарда Сверловича у незаконному переправленні військовозобов’язаних до Словаччини. Закарпатцю присудили 8 років ув’язнення і конфіскували у нього майно, зокрема і автомобіль, яким він перевозив ухилянтів.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 квітня, обвинувачений познайомився у Перечині з двома переселенцями з Харківської області і домовився за 7 тис. доларів переправити їх до Словаччини в обхід офіційних пунктів пропуску. Едуарда Сверловича затримали у липні 2022 року у селі Тийглаш Ужглородського району, коли він вів ухилянтів до кордону.

В судовому засіданні закарпатець свою вину не визнав і сказав, що підвозив переселенців тільки до свого місця роботи – кар’єра у Тийглаші, що знаходиться за 500 метрів від кордону, і попереджував їх, що за незаконний перетин їм загрожує відповідальність. Але затримані розповіли суду, що заплатили Едуарду Сверловичу гроші за допомогу у переправленні через кордон та описали, як бігли з обвинуваченим у напрямку Словаччини, ховаючись у кущах.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо визнав Едуарда Сверловича винним у незаконному переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, і призначив йому 8 років ув’язнення. Також суд позбавив чоловіка права 3 роки обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та конфіскував усе належне йому майно, зокрема Nissan Х-Тrail, яким переправник перевозив ухилянтів. На вирок можуть подати апеляцію.