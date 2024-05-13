Із понеділка, 13 травня, у Львові розпочались щорічні гідравлічні випробування, що триватимуть орієнтовно місяць. Як повідомили у прес-службі ЛМР, під час проведення гідравлічних випробувань комунальники перевірятимуть мережі та ліквідовуватимуть виявлені пошкодження на трубопроводах.

За інформацією ЛМКП «Львівтеплоенерго», цього року гідравліка розпочалася на два тижні пізніше, ніж минулого, і організовують її таким чином, щоби не все місто одночасно відключити від гарячої води і мінімізувати її відсутність для споживачів.

«Станом сьогодні на ранок, ми вже зупинили наші ТЕЦ-1 і ТЦ “Північна” (Тец-2) і розпочинаємо гідравити магістральні трубопроводи, які йдуть від цих джерел теплопостачання», – повідомили у «Львівтеплоенерго».

Із 13 травня вже призупинено гаряче водопостачання до будинків, які отримують гарячу воду від ТЕЦ-1, ТЦ «Північна», а також до будинків Залізничного району. Решту відключень будуть робити поетапно. Зокрема подачу гарячої води від ТЕЦ-1 (І-й, ІІ-й, ІІІ-й тепловивід) призупинять до 763 житлових будинків:

Сихівський житловий масив (просп. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька та прилеглі до них вулиці);

вул. Стрийська, Боднарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Героїв Майдану, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглі до них вулиці (Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);

вул. Шафарика, Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена та прилеглі до них вулиці.

мікрорайон «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тиверська, Панаса Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Віденська, Кам’янецька, Енергетична, Карманського та прилеглі до них вулиці).

Також призупиняють подачу гарячої води від ТЦ «Північна». Йдеться про 256 житлових будинків, зокрема:

Шевченківський район Львова (вул. Грінченка, Чигиринська, Мідна, Богдана Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, Панча, Варшавська, Юрія Липи, просп. Чорновола, Під Голоском, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська та прилеглі до них вулиці).

Подачу гарячої води споживачам від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна» планують відновити з 18 червня. Однак у «Львівтеплоенерго» наголосили, що комунальники намагатимуться завершити всі роботи швидше.

Також сьогодні зранку призупинено подачу гарячої води мешканцям Залізничного району і мікрорайону Рясне. Тут гідравлять мережі, які йдуть від окремих котелень. Подачу гарячої води у цьому районі планують відновити орієнтовно з 27 травня.

Нагадаємо, гідравлічні випробування у Львові проводяться щорічно після завершення опалювального сезону.