ремонт такого котла коштує понад 20 млн грн

Виконавчий комітет ЛМР у вівторок, 17 жовтня, ухвалив рішення про виділення за запитом міської комісії з питань надзвичайних ситуацій 20,4 млн грн з резервного фонду бюджету Львова. Ці гроші витратять на ремонт одного з водогрійних котлів ТЕЦ-1, що забезпечує теплом мешканців 460 будинків у трьох районах Львова.

«У минулі опалювальні сезони виникли значні дефекти в роботі водогрійного котла, що забезпечує тепловою енергією Франківський та Галицький райони Львова і вулицю Стрийську. Постійні витоки спричинили значні пошкодження теплової ізоляції, що унеможливлює його надійну та економну експлуатацію», – ідеться в повідомленні ЛМР.

Планується капітальний ремонт котла із заміною ширм конвективної частини, компенсатора димової труби та відновлення його теплоізоляції.

У вересні розпочато демонтаж ширм конвективної частини котла. У жовтні доставлено першу партію із 48-ми ширм. Станом на 11 жовтня 2023 р демонтовано 83 ширми конвективної частини котла зі 192, а також вже змонтовано 26 нових ширм. Загалом усі роботи мали б завершитися до кінця грудня, розповіли в ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Львівська ТЕЦ-1 забезпечує теплопостачання усього Сихівського, Франківського і частково Личаківського і Галицького районів. Котел, що потребує ремонту, випущений у 1974 році, востаннє його капітальний ремонт проводився у 2004 році.