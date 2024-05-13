Володимир Зеленський звільнив 60-річного заступника голови СЗР з невідомих причин

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, 60-річного офіцера Андрія Алєксєєнка. Відповідний указ опублікували на сайті президента у понеділок, 13 травня.

«Звільнити Алєксєєнка Андрія Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в тексті указу.

З яким причин Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка, наразі невідомо.

З березня по червень 2019 року Андрій Алєксєєнко обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків голови СЗР. Згодом був заступником голови Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва, а з березня 2024 року – першим заступником новопризначеного голови СЗР Олега Іващенка.

Замість Андрія Алєксєєнка Володимир Зеленський призначив на посаду першого заступника очільника СЗР Олега Луговського. Зазначимо, інформації про новопризначеного заступника голови СЗР у вільному доступі немає.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака командувачем ССО Збройних Сил, звільнивши Сергія Лупанчука, який командував Силами спеціальних операцій з 2023 року. Того ж дня президент звільнив з військової служби колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за станом здоров’я та призначив його послом у Великій Британії.