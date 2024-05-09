Генерала Валерія Залужного відправили у відставку з правом носити військову форму

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби. Валерія Залужного відправили у відставку за станом здоров’я, йдеться в указі президента, опублікованого у середу, 8 травня. У четвер, 9 травня, Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.

«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу», – йдеться у тексті указу.

Згодом Володимир Зеленський своїм указом призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.

«Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії», – постановив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Тоді на його посаду призначили генерал-полковника Олександра Сирського. Валерій Залужний очолював Збройні сили України із 27 липня 2021 року.

7 березня Володимир Зеленський ухвалив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. МЗС України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман. Володимир Зеленський пояснив, що Валерій Залужний сам висловив бажання стати послом у Великій Британії.

Зазначимо, посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року, коли тодішнього посла Вадима Пристайка звільнили після коментаря Зеленського в бік колишнього британського міністра оборони Бена Воллеса про «необхідність більшої вдячності союзникам».