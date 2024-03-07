Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це 7 березня повідомляє прес-служба МЗС України.

«Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман», – йдеться в повідомленні.

Згодом призначення Валерія Залужного прокоментував і президент. За його словами, працювати на дипломатичному напрямку було бажанням самого генерала Залужного.

«Сьогодні погодив кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе – дипломатичний. Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на агреман. Наше союзництво з Британією має тільки зміцнюватися», – зазначив Зеленський.

Тепер Британія має надати згоду на прийняття Валерія Залужного як глави дипломатичного представництва України. До слова, посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року.

Попереднім послом був екс-голова МЗС Вадим Пристайко, якого Зеленський призначив 20 липня 2020 року. Його звільнили у липні 2023 після коментаря Зеленського в бік тодішнього британського міністра оборони Бена Воллеса про «необхідність більшої вдячності союзникам».

Нагадаємо, що 8 лютого, президент Вололодимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського, звільнивши попереднього головкома Валерія Залужного. Після цього Зеленський запропонував Залужному «бути й надалі разом у команді».