Олександра Трепака призначили командувачем ССО ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ Героя України бригадного генерала Олександра Трепака. Про це йдеться в указі президента, опублікованому у четвер, 9 травня.

«Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться у тексті указу.

Попереднім указом Володимир Зеленський звільнив з посади командувача ССО Сергія Лупанчука, який командував Силами спецоперацій з 2023 року.

Окрім того, Володимир Зеленський призначив генерал-майора Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки ЗСУ.

Що відомо про Олександра Трепака

47-річний вінничанин з 1993 служить у війську. Під час служби обіймав різні посади у розвідці ЗСУ. З 2008 року Олександр Трепак служив у третьому окремому полку спецпризначення, де у 2016 році став командиром загону спецпризначенців.

З 2014 року брав участь в АТО на сході України. Зокрема, брав участь у розвідувальних операціях поблизу Бахмута 2014 року. За порятунок важко пораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка Олександра Трепака нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Згодом бригадний генерал отримав ордени Богдана Хмельницького ІІ (2014 рік) та І ступенів (2022 рік).

Керував відбиттям російських атак на Донецький аеропорт, під час яких українські добровольці знищили понад 270 бойовиків та підбили вісім танків. У 2015 році отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за мужність та героїзм

У 2020 році Олександра Трепака призначили начальником штабу – заступником командувача ССО Сергія Лупанчука.