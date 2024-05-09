Сергій Рудь очолював Управління державної охорони України з 16 жовтня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України. Відповідний указ голови держави №317/2024 опубліковано на сайті президента.

«Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України», – йдеться у документі.

Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється. Генерал-майор Сергій Рудь очолював Управління державної охорони України з 16 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що 7 травня контррозвідка та слідчі Служби безпеки України повідомили, що двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту. Завербовані агенти брали участь в реалізації планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.