Пустомитівський райсуд закрив кримінальне провадження щодо Богдана Литвина

Пустомитівський районний суд Львівської області звільнив від відповідальності Богдана Литвина, який був депутатом Сокільницької сільської ради й вимагав 12 тис. грн за бронювання двох місць на кладовищі. В ухвалі, яку опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачений уник покарання через завершення термінів давності правопорушення.

Згідно з матеріалами справи, Богдан Литвин став депутатом сьомого скликання Сокільницької сільради у 2015 році. Крім цього, він був головою тимчасової комісії з питань контролю за похованнями. До обвинуваченого на початку серпня 2017 року звернувся місцевий мешканець й попросив зарезервувати два місця на кладовищі. Депутат знав, що місця для поховання померлих є безплатними, але попросив у чоловіка 12 тис. грн.

Місцевий мешканець погодився надати хабар. Він 11 вересня дав Богдану Литвину 4 тис. грн, а ще 8 тис. грн передав наступного дня. Частину з отриманих грошей обвинувачений перерахував на рахунок КП «Сокільчанка». Після цього поліція затримала депутата.

Суддя Євген Данилів задовольнив клопотання Богдана Литвина про закриття кримінального провадження через закінчення строків для притягнення до кримінальної відповідальності. Ухвалу можна оскаржити у Львівському апеляційному суді. Додамо, що Богдана Литвина підозрювали в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає штраф, позбавлення волі до чотирьох років та заборону обіймати певні посади.