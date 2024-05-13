Російський вертоліт Ка-52 «Алігатор»

На Донеччині військові 47-ї окремої механізованої бригади збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це у понеділок, 13 травня, повідомили у прес-службі бригади.

«Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого 16 млн доларів. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу», – йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

Ка-52 також відомий як «Алігатор» – російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.

47-ма окрема механізована бригада сформована з добровольців у травні 2022 року. Військові бригади брали участь у боях на Світлодарській дузі та боях за Роботине Запорізької області. З кінця жовтня 2023 року бригада бере участь в боях за Авдіївку, що на Донеччині. Під час виходу ЗСУ з оточеної Авдіївки 17 лютого 2024 року бійці 25-го окремого штурмового батальйону 47 ОМБр вийшли з Авдіївського коксохіму без втрат.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, на Донеччині зенітники 110-ї ОМБр збили російський штурмовик Су-25.