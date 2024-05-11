Штурмовик Су-25 призначений для ураження гелікоптерів та транспортних літаків

У суботу, 11 травня, на Донеччині українські військові збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили на Facebook-сторінці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі», – йдеться у повідомленні бригади.

Су-25 – штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі, а також знищення об'єктів із заданими координатами. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі (гелікоптери та транспортні літаки).

110-ту окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Марка Безручка створили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже у березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі міста Авдіївка на Донецькому напрямку. Там вони тримали оборону протягом двох років. 16 лютого 110 ОМБр відійшли з позиції «Зеніт», яка розташована на південно-східній околиці Авдіївки. Бої за цю позицію тривали близько 10 років.

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, бійці 110-ї ОМБр також збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині. Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 349 літаків та 325 гелікоптерів.