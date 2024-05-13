Реконсрукція з добудовою нових приміщень почалася торік у серпні

Торік влітку комунальний заклад Львівської облради «Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи» замовив реконструкцію свого приміщення на вул. Пекарській, 61 за 41,45 млн грн. До завершення робіт будівництво подорожчало на 5,13 млн грн. Про це ідеться в системі електронних закупівель Prozorro.

Рівненська фірма «Вестінвестбуд» мала добудувати до двоповерхової будівлі бюро судмедекспертизи новий триповерховий корпус для розміщення гаражів, лабораторії і офісів. У 2023 році фірма виконала робіт на понад 30 млн грн, у 2024 році – на понад 10 млн грн. 7 травня 2024 року бюро і ПП «Вестінвестбуд» уклали договір про доплату підряднику 5,13 млн грн (коригування).

У суму доплати входить утеплення, штукатурення і фарбування фасадів, встановлення сантехніки, прокладання каналізації, водопостачання, опалення, електрики, відеоспостереження, сигналізації, вентиляції, озеленення території тощо.

Площа добудованого триповерхового приміщення становить майже 270 м2. На першому поверсі – блок гаражів, електрощитова, котельня, сходова клітка, ліфт. На другому поверсі запроектовано блок приміщень лабораторії для проведення ДНК-експертиз для ідентифікації загиблих на війні. На третьому поверсі розміщено блок офісних приміщень.

Роботи виконує ПП «Вестінвестбуд». За даними сервісу YouControl, директоркою і власницею цієї рівненської фірми є Леся Шекель. Рівненські журналісти-розслідувачі пов’язують компанію, що вже майже 15 років займається будівництвом, зі скандальним рівненським бізнесменом Юрієм Фалком. Йому прямо чи опосердковано належить низка будівельних фірм з Рівного, що є багаторічними фаворитами на державних будівельних тендерах в області, попри виявлені зловживання та змови на торгах.

ПП «Вестінвестбуд» упродовж минулих років перемагало у тендерах від органів державної влади і місцевого самоврядування у Рівненській, Одеській і Львівській областях. У 2023 році фірма уклала договорів на понад 231 млн грн.