Обладнання для лабораторії закупили за кошти обласного бюджету

У Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, де проводитимуть ідентифікацію загиблих на війні. Також в лабораторії збиратимуть речові докази воєнних злочинів Росії проти українців. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Для нової лабораторії за 38 млн грн з обласного бюджету закупили сучасне обладнання для проведення ДНК-аналізу. А ремонт у приміщенні зробили з допомогою Яворівської, Новояворівської та Славської громад.

«Подібна лабораторія є тільки у Дніпрі, тому це величезне зрушення для Львівщини та інших областей, які зможуть скористатися із цих можливостей. Вкрай важливе значення можливості, які дає це обладнання, мають зараз, у часі повномасштабної війни, коли, на жаль, українцям доводиться ідентифікувати своїх загиблих родичів. Коли треба підтверджувати злочини, які чинять над нашими людьми окупанти», – прокоментував Максим Козицький.

Тепер, додав він, фахівці зможуть швидко й на високому науковому та професійному рівні проводити молекулярно-генетичні експертизи і дослідження.

У Львові запрацювала друга в Україні лабораторія для ідентифікації загиблих на війні за ДНК (фото ЛОВА)