Аби розшукати безвісти зниклих родичів. МОЗ радить скористатися ДНК-експертизою

Під час війни тисячі українців загинули, потрапили в полон або зникли безвісти і рідні нічого про них не знають. У таких випадках МОЗ радить родичам скористатися ДНК-експертизою.

«Жахлива реальність цієї війни – тисячі вбитих і закатованих українців. На жаль, багато людей вважаються зниклими безвісти, багато – були захоплені у полон. У таких випадках родичам таких осіб рекомендуємо разом із заявою до поліції про факт зникнення людини здавати біологічні зразки. Це потрібно для виведення ДНК-профілю та подальшого порівняння із наявними у єдиній базі даних», – кажуть у МОЗ.

Хто може здати зразки ДНК?

Наразі на території України зразки ДНК відбираються у біологічних батьків чи дітей зниклої людини. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно звернутися у відділ поліції і мати з собою паспорт, для дитини – свідоцтво про народження. Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться безоплатно.

Для чого відбирають біологічні зразки?

Зазвичай у живих людей відбирають зразки крові, слини та епітелію з ротової порожнини. Взяти зразки можуть безпосередньо у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого або суду.

У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів. Це може бути будь-який біологічний матеріал: кров, м'які тканини, окремі кістки та їх фрагменти.

Потім ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи і вже там виділяється ДНК-профіль.

Як порівнюють ДНК-профілі?

ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Там її додають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. Його присвоюють і під час реєстрації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб. Для цього у кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.

Тоді слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК-профілю.

Після цього ДНК-профіль родича також відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК-профілів людини, яку розшукують родичі, та безпосередньо родичів.

Скільки триває судово-медична експертиза?

Судово-медична експертиза може тривати до місяця. Якщо виявляють збіги, то інформують спершу орган, який призначив цю експертизу та проводить досудове розслідування.

Після цього вже інформують родичів.