Для українців профілактичні обстеження з ранього виявлення онкозахворювань є безкоштовні

Щороку в Україні близько 140 тисячам українців ставлять онкодіагноз. Для успішного лікування захворювання дуже важливо виявити недугу на ранній стадії. Діагностику з раннього виявлення онкопатологій можна пройти безкоштовно і не варто відкладати профілактичні огляди на після закінчення війни, бо тоді звернення по медичну допомогу може бути запізніле, радять у МОЗ.

«Два роки пандемії коронавірусної хвороби та вже 104 дні стримування повномасштабного вторгнення росії в Україну суттєво зменшили кількість звернень українців до лікарів з профілактичною метою. Як наслідок цього ми матимемо зростання онкологічних хвороб, виявлених на більш пізніх стадіях, що значною мірою буде впливати на ефективність та тривалість лікування. Також необхідно враховувати і вплив війни на стан психічного здоров’я, внаслідок якого окремі хвороби можуть виявлятись на 10-15 років раніше, ніж в середньому в популяці», – повідомив міністр охорони охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він рекомендує всім, хто перебуває в безпечних регіонах, за найпершої можливості пройти профілактичний огляд.

У програму медичних гарантій шість досліджень, які дозволяють виявити онкологію на ранніх стадіях:

мамографія — обстеження молочних залоз;

гістероскопія — обстеження матки;

езофагогастродуоденоскопія (гастроскопія) — обстеження стравоходу і шлунка;

колоноскопія — обстеження товстого кишківника;

цистоскопія — обстеження сечового міхура;

бронхоскопія — обстеження трахеї та бронхів.

Під час проведення обстежень пацієнтам безоплатно гарантується:консультація лікаря, безпосередньо дослідження, аналіз і опис результатів, місцева або загальна анестезія під час проведення гістероскопії, бронхоскопії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії та цистоскопії тощо.

Треба взяти до уваги таке: мамографію та колоноскопію призначають після 40 років, гістероскопію, гастроскопію, цистоскопію, бронхоскопію – після 50 років. Пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення, і такі дослідження також будуть оплачені Національною службою здоров’я України.

Важливо: безоплатно дослідження можна пройти за направленням лікаря, з яким укладена декларація, або лікуючого лікаря у медичних закладах, які мають договори з НСЗУ за відповідними напрямами.

Знайти потрібний заклад для проведення необхідного дослідження допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.