Угоду про безмитну торгівлю українською продукцією в ЄС продовжили до 2025 року

У понеділок, 13 травня, Європейський Союз остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі для України. Угоду продовжили ще на рік, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, документ щодо продовження так званого «торговельного безвізу» передбачає торгівлю України з країнами ЄС без урахування мит та квот на ввезення продукції. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

«Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі», – повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, перше скасування мит та квот на ввіз українського експорту до Євросоюзу ухвалили у травні 2022 року для підтримки економіки України в умовах війни проти Росії. У травні 2023 року безмитну угоду продовжили ще на рік, що викликало незадоволення в європейських фермерів.

Зокрема, з осені 2023 року фермери з Польщі систематично виходили на протести та блокували пункти пропуску, де проїжджали українські вантажівки із зерном та іншою агропродукцією. Кульмінація протестів припала на зиму 2023-2024 років, коли польські протестувальники заблокували більшість пропускних пунктів з Україною, вимагаючи скасувати продовження безмитної угоди.